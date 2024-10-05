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MLB／教士挑戰道奇前傳噩耗 明星右投急動TJ手術賽季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
外卡系列賽提前傷退的教士明星右投馬斯葛洛夫，檢查過後確定要動TJ手術，季後賽之旅將止步於此。 美聯社
外卡系列賽提前傷退的教士明星右投馬斯葛洛夫，檢查過後確定要動TJ手術，季後賽之旅將止步於此。 美聯社

教士明天將在國聯分區系列戰對上道奇，不過卻傳出壞消息，陣中明星右投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）日前對陣勇士時因右手肘緊繃退場，經檢查後須執行手肘韌帶置換手術，季後賽之旅將就此止步。

馬斯葛洛夫日前在外卡系列賽第2戰對上勇士，不料在第4局因右手肘緊繃提前退場，留下3.2局失1分外帶4K的成績單。在經過核磁共振檢查後，顯示尺側副韌帶發生急性撕裂傷，需要執行手肘韌帶置換手術。

馬斯葛洛夫退場前留下3.2局失1分外帶4K的成績單。 美聯社
馬斯葛洛夫退場前留下3.2局失1分外帶4K的成績單。 美聯社

動TJ手術通常需要12至18個月恢復期，這不僅意味著馬斯葛洛夫除了無法出戰後續季後賽，甚至也會缺席明年大部分賽季。事實上本季他就曾因手肘問題兩度進入傷病名單，但都未傷及尺側副韌帶。

「整個第4局都很掙扎，」馬斯葛洛夫回顧當下，說道：「我只想趕快投完然後下場評估，雖然不知道這是尺側副韌帶等級的問題，但我確定自己過去從沒有這種不適感，這應該是我生涯第一次提前走下投手丘。」教室總管普瑞勒（A.J. Preller）則表示，近幾個月是這位31歲球員狀態最好的時候，「如果沒有馬斯葛洛夫，我們沒辦法進入季後賽。」

根據外媒《ESPN》報導，馬斯葛洛夫手術時間和執刀醫生都尚未確定，但他希望能夠「盡快」開始動刀治療。至於空缺該如何補足，有報導指出，教士預計會將培瑞茲（Martin Perez）放入輪值陣容。

教士 道奇 馬斯葛洛夫

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