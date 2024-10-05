MLB／如何對抗大谷翔平？教士教頭：才不告訴你

教士隊明天將在國聯分區系列賽對上道奇隊，面對今年打出MVP成績的大谷翔平要如何應對？教士總教練席爾特（Mike Shildt）一句話引發媒體爆笑：「才不告訴你。」

道奇今年以重金延攬大谷翔平加盟，他也在例行賽繳出54轟、59盜、3成10打擊率的瘋狂成績，更與原本的貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）組成MVP連線。

教士隊教頭席爾特。 美聯社

席爾特坦言，這樣的情況下要對付大谷不容易，「通常保送是因為對決下個打者對自己有利，但（大谷）後面卻是兩位MVP，貝茲又是很特別的打者，面對左投、右投都很會打，實在占不到什麼便宜，想要製造雙殺也很困難。」

席爾特也稱讚，大谷翔平今年打出歷史級別的成績，「他是一名很棒的選手，我們對他有擬訂計畫，但好的計畫同樣也要能夠執行，我對我們的執行力有信心。」

席爾特透露，自己會希望能夠用左投對付大谷，「我們有不錯的左投，而我也不是喜歡逃避競爭的人，我尊重他，他是非常好的球員，但我對我們的選手同樣有信心，當然這個系列賽或許也會出現保送他面對貝茲的情況，就到時再看吧。」

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