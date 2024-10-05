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MLB／鐵打的？道奇弗里曼扭傷腳踝1周恢復訓練 缺賽不是選項

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
扭傷腳踝僅一周的弗里曼說缺賽不是選項，練習時已展現流暢的腳步在一壘接滾地球。 美聯社
扭傷腳踝僅一周的弗里曼說缺賽不是選項，練習時已展現流暢的腳步在一壘接滾地球。 美聯社

道奇弗里曼（Freddie Freeman）簡直擁有鐵打的身體，今年8月在右手骨裂的情況下正常出賽，9月27日才剛扭傷的右腳踝，醫生評估正常情況需要缺席4到6周，如今他信心表態，缺席分區系列賽從來就不是選項，今天已經出現在場上練球，展現流暢的腳步在一壘接滾地球。

弗里曼是在9月27日的跑壘出現傷情，當時上一壘後「翻船」，隨即被換下場，賽後已經穿戴護具、一跛一跛參與封王慶祝；分區系列賽明天就要開打，弗里曼今天受訪吐露復原進度。

「他們說這通常要在傷兵名單待4到6周，但我這個禮拜就要上場比賽。」弗里曼表示，這是自己第一次扭傷腳踝，過去一周腫脹狀況已經消了許多，今天感覺已經好多了，目前確實在某些動作上會稍微受限，像是跑動中放慢速度時，但他不認為這會對出賽造成阻礙。

外界擔心帶傷出賽是否造成傷情加劇，他回應：「在比賽中，會發生的事就是會發生，我認為我的腳已經穩定到足以打擊。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也透露，弗里曼有機會在第1戰就排進先發打線，但最終決定還是要等到明天才能確定。

弗里曼 羅伯茲 道奇

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