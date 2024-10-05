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MLB／整季只投1場…千賀滉大驚奇扛分區賽G1：投200球也行

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大都會分區賽第一戰要交給今年例行賽僅投5.1局的日本強投千賀滉大，讓外界大感驚奇。 美聯社
大都會分區賽第一戰要交給今年例行賽僅投5.1局的日本強投千賀滉大，讓外界大感驚奇。 美聯社

大都會隊闖過國聯外卡挺進分區系列賽，面對費城人隊的第一場先發投手，要交給今年例行賽僅投5.1局的日本強投千賀滉大，這樣的安排讓外媒紛紛用「Surprise（驚奇）」形容。

千賀滉大去年第一年挑戰美職就取得12勝、防禦率2.98的好成績，扛起大都會王牌位置，然而今年因為右肩傷勢導致7月27日才復出，不料首戰對勇士隊先發5.1局失2分、9次三振的好投後，又因左小腿拉傷退場。

千賀滉大受傷後持續復健，復出首戰就要在季後賽扛起關鍵戰役，他說：「我已經準備好了，如果要投10球，我就全力投10球，如果要我投200球也沒問題。」至於何時他曾投到200球過？千賀笑說：「5年前。」

總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，球隊對於千賀滉大復出一直抱持希望，「讓我們能夠安心做出這個決定，是他一直很期待投球。」千賀滉大在外卡戰期間，主動詢問教練團對於晉級後的投手安排。

這也讓門多薩相信千賀滉大真的準備好了，「要說有誰比外界更了解自己的身體，那就是千賀滉大，這一年我們都跟他一起度過，他只要上場面對打者或是投牛棚時有一點不對勁，都會讓我們知道。」

千賀滉大則表示，他感覺身體狀態很好，「在我心中有條界線，只要跨過這個門檻，那就代表我準備好了。」

大都會隊將在台灣時間明天凌晨4點與費城人隊展開分區系列賽，費城人隊派出王牌投手惠勒（Zack Wheeler），而大都會隊在千賀滉大後面，也準備好了長中繼的選項。

千賀滉大 大都會 費城人

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