MLB／山本由伸vs.達比修有破局 大谷翔平本來也敲碗這一齣

道奇、教士隊明天展開國聯分區系列賽交鋒，道奇昨天調動先發順序，也讓山本由伸、達比修有同場先發的劇本破局，大谷翔平也注意到此事，他坦言：「我個人來說，是比較想看兩個日本投手同場先發，但看來是不會發生了。」

道奇由山本由伸負責第1場先發，弗列爾提（Jack Flaherty）扛第2戰，教士則是希斯（Dylan Cease）投第1場，達比修有負責第2場，若道奇維持原本先發計畫將在第2戰上演「日本內戰」，但最終隨著道奇改變心意而破局。

談到將在季後賽碰到達比修有，大谷表示，「從我還很小的時候，他就是超級巨星，包括他在日本的時候、來到大聯盟的時候，他一直都是我從電視上看到仰慕的選手之一，可以在季後賽與他對決，對我來說是件大事。」

大谷翔平坦言自己也想看日籍投手對決。 美聯社

大谷也提到，「以我個人來說，我是比較想看兩位日本投手同場對決，現在看起來應該是不會發生了，但我還是很期待可以面對達比修前輩拿出我最好的表現。」

自己的生涯首趟季後賽旅程有山本相伴，大谷說：「我很開心他今年來了道奇，雖然因為傷勢有個沮喪的賽季，但能在季後賽第一場先發，證明他贏得了其他人的信賴。」

大谷本季對戰教士握有3成26打擊率，但他認為進入季後賽這些都只是參考，「在例行賽的數據，並不代表在季後賽就有優勢，教士擁有大聯盟最強的投手陣容之一，要在自己的打席內保持冷靜攻擊不是一件容易的事，但如果我可以辦到這點，我想成績應該會不錯。」

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