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MLB／第1戰影響系列賽走向 山本由伸：拿出責任感投球
道奇隊將在明天與教士隊展開分區系列賽，日籍投手山本由伸從原訂第2戰改到第1戰先發，今天證實自己也是在昨天才知道此事，雖然驚訝，但他說第1場比賽對系列賽走向將有很大影響，「我會拿出責任感投球！」
道奇原本在前天宣布弗列爾提（Jack Flaherty）負責第1戰、山本由伸第2戰，但公布後才越想越不對勁，如此一來若打到第5戰，山本在第2戰和第4戰之間只有4天休息時間，而他本季不曾在休4天的情況下登板，昨天緊急調換順序，交由山本打頭陣。
山本表示，自己是在昨天練球前收到消息，「總教練告訴我這件事，聽到時是有點驚訝，但我覺得這樣很好，我也還有時間調整我的訓練課表。」山本表示，「我會盡我的全力，當然第1戰對系列賽走向會有很大影響，所以我希望拿出責任感投球。」
來到美國的第一年就參與季後賽之旅，山本表示，自己過去也投過幾場重要的比賽，「但我會帶著新人的態度迎接這場比賽，專注在贏球上，拿出我的最好表現，希望能在明天的比賽投出更好的狀態。」
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