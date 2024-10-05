MLB／首征季後賽沒收到建言 大谷翔平：只有被取笑是第一次

道奇隊日籍球星大谷翔平生涯首度體驗大聯盟季後賽，將在明天早上8點半展開與教士隊的5戰3勝制分區系列賽，今天出席賽前記者會，直言期待的心情大於緊張；至於是否收到外界給予他這位季後賽菜鳥的建言，大谷笑說：「沒收到什麼建言呢！只有被取笑『這是你的第一次啊！』」

大谷過去6季效力天使隊，留下季後賽經驗0，今年轉戰同城市的強權道奇，馬上就以國聯西區冠軍之姿闖進季後賽，在分區系列賽等待對手，大谷透露這一周的訓練課表，包括兩場模擬比賽，維持比賽感覺。

過去在10月只能在電視機前當觀眾，大谷回憶2020年時在西雅圖的某個地方看著道奇奪冠，去年則在醫院病房裡看季後賽，「心情總是有很多沮喪。」被問到首次面對季後賽是否緊張，大谷不待翻譯就直接回應「No」，逗笑現場記者。他說：「這是我一直以來努力訓練渴望的舞台，真的很想在季後賽出賽，所以比起緊張，現在是期待的心情更多。」

儘管身為季後賽菜鳥，但大谷強調在這段時間維持和平常一樣作息的重要性，被問到本周在棒球場外的日子如何度過，他回應：「有比平常起床更晚一些，然後吃了早餐，還有和『彈額頭』在庭院了玩了一下。」

道奇的隱憂在於投手，尤其先發投手傷兵滿營，可用人員有限，大谷則說：「我想經過整個賽季，大家都有點累了，但反過來說，我們有過去一周的時間可以排解疲勞，現在反倒是找到比賽感覺是最重要的事，我想只要上了場、開始跑動，就是朝想要的目標全力努力，這是大家共同的心情。」

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