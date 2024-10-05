聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／4年前入札未達共識 35歲的菅野智之再挑戰大聯盟
美媒報導，日本職棒頂尖投手菅野智之將再次挑戰美國職棒。菅野在日職已有12年資歷，今年以15勝奪中央聯盟勝投王，季前曾在台北大巨蛋登板。
運動頻道ESPN報導，消息來源指出，正準備在日職季後賽登場的菅野智之，今年球季結束之後，2025年即將轉往美國職棒大聯盟發展。
菅野下週將滿35歲，這年紀赴美算高齡，不過他今年在中央聯盟繳出15勝3敗的回春成績，勝率高達8成33，無論勝投、勝率都是聯盟第一，防禦率1.67也是聯盟第2佳。
ESPN消息一出，美國多家媒體跟進，以日本頂尖先發投手、日職傳奇投手等頭銜形容菅野智之。
菅野日職生涯12年都效力東京讀賣巨人隊。今年3月讀賣巨人赴台灣交流賽，菅野智之曾登上台北大巨蛋的投手丘，對樂天桃猿投3局無失分。
日職規定，球員打滿9年可取得國際自由球員身分。ESPN報導，菅野智之將以國際自由球員身分與大聯盟球團洽談合約。
菅野日職生涯12年累計136勝74敗，個人獎項豐碩，2度拿下日本最佳投手澤村賞、2屆中央聯盟MVP、4屆防禦率王，8度入選明星賽。
菅野今年球季平均球速92英里，共有6種武器，包括四縫線、二縫線快速球以及滑球、卡特球、指叉球、曲球。
儘管球速不算頂尖，菅野靠著精準控球、配球策略壓制打者，今年156.2局僅16次四壞保送，只被敲6支全壘打，三振對手111次。
菅野4年前曾透過入札制度向大聯盟探路，據傳洋基、巨人、教士、藍鳥、紅襪等隊有興趣，但最終沒有與任何一隊達成共識，後來回到日本繼續效力巨人隊。
MLB季後賽對戰表
▪ 大都會下剋上淘汰釀酒人！分區賽組合出爐 這裡看2024MLB季後賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言