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MLB／4年前入札未達共識 35歲的菅野智之再挑戰大聯盟

中央社／ 洛杉磯4日專電
美媒報導，日本職棒頂尖投手菅野智之將再次挑戰美國職棒，他在年初曾隨巨人軍來台在大巨蛋登板。 聯合報系資料照
美媒報導，日本職棒頂尖投手菅野智之將再次挑戰美國職棒，他在年初曾隨巨人軍來台在大巨蛋登板。 聯合報系資料照

美媒報導，日本職棒頂尖投手菅野智之將再次挑戰美國職棒。菅野在日職已有12年資歷，今年以15勝奪中央聯盟勝投王，季前曾在台北大巨蛋登板。

運動頻道ESPN報導，消息來源指出，正準備在日職季後賽登場的菅野智之，今年球季結束之後，2025年即將轉往美國職棒大聯盟發展。

菅野下週將滿35歲，這年紀赴美算高齡，不過他今年在中央聯盟繳出15勝3敗的回春成績，勝率高達8成33，無論勝投、勝率都是聯盟第一，防禦率1.67也是聯盟第2佳。

ESPN消息一出，美國多家媒體跟進，以日本頂尖先發投手、日職傳奇投手等頭銜形容菅野智之。

菅野日職生涯12年都效力東京讀賣巨人隊。今年3月讀賣巨人赴台灣交流賽，菅野智之曾登上台北大巨蛋的投手丘，對樂天桃猿投3局無失分。

日職規定，球員打滿9年可取得國際自由球員身分。ESPN報導，菅野智之將以國際自由球員身分與大聯盟球團洽談合約。

菅野日職生涯12年累計136勝74敗，個人獎項豐碩，2度拿下日本最佳投手澤村賞、2屆中央聯盟MVP、4屆防禦率王，8度入選明星賽。

菅野今年球季平均球速92英里，共有6種武器，包括四縫線、二縫線快速球以及滑球、卡特球、指叉球、曲球。

儘管球速不算頂尖，菅野靠著精準控球、配球策略壓制打者，今年156.2局僅16次四壞保送，只被敲6支全壘打，三振對手111次。

菅野4年前曾透過入札制度向大聯盟探路，據傳洋基、巨人、教士、藍鳥、紅襪等隊有興趣，但最終沒有與任何一隊達成共識，後來回到日本繼續效力巨人隊。

大聯盟 菅野智之

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