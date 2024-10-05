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MLB／大都會擊敗釀酒人 再闖分區系列賽

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
大都會隊阿隆索九局打出逆轉三分砲，狂吼慶祝。（法新社）
大都會隊阿隆索九局打出逆轉三分砲，狂吼慶祝。（法新社）

美國職棒大聯盟最後一張八強門票，由大都會隊在九局絕地大逆轉拿下，「北極熊」阿隆索一棒掃出逆轉三分砲，率隊以四比二擊敗釀酒人隊，系列賽以二勝一敗過關，將在明天開打的分區系列賽面對費城人隊。

其他三組外卡系列賽都以二勝○敗分出高下，唯一廝殺到第三戰的組合，大都會前八局只有兩支安打、以○比二進入第九局，釀酒人救援投手威廉斯上演劇場，一、三壘有人局面，遭到阿隆索掃出逆轉三分砲。大都會後續再靠馬特的得點圈安打攻下第四分。大都會前兩次季後賽之旅都止步外卡賽，隊史繼二○一五年後再闖分區系列賽。

分區系列賽從明天展開，大谷翔平的季後賽初體驗也要起步，道奇隊總裁弗里德曼聊到對「十月大谷」的期待，直言雖然季後賽經驗是○，但相信他一定會有好表現，去年世界棒球經典賽已經證明他的好勝心有多強大。

弗里德曼說：「決賽面對美國隊的第九局，已經給了充分的答案，我看了那局比賽，也跟著起雞皮疙瘩，全世界球迷都見證了他想贏的企圖心。」

道奇原先已在前天公布前兩戰先發投手，將由弗列爾提負責第一戰、山本由伸第二戰，昨緊急更換順序。弗里德曼也在記者會上釋疑，這是考慮到山本不曾在休四天的情況下登板，調換後若打到第五戰，才能讓山本有充足休息，而弗列爾提負責第二戰，到第五戰之間也能有他習慣的四天休息。

弗里德曼表示，「這讓我們擁有更多選項，且如果真的屆時在第五戰有牛棚需求，兩人之一也能在比賽後段登場。」與兩人聊過調動的原因後，他們也都對新的計畫感到興奮。

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