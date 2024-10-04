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MLB／聊天真難！釀酒人好手「抱怨」大谷：不打一壘安又愛盜壘

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人一壘手霍金斯抱怨無法跟大谷聊天，「因為他不打一壘安，不然就是發動盜壘，讓我沒有機會對話。」 美聯社
釀酒人一壘手霍金斯抱怨無法跟大谷聊天，「因為他不打一壘安，不然就是發動盜壘，讓我沒有機會對話。」 美聯社

道奇日籍好手大谷翔平因超強實力和真摯性格，成為大聯盟當紅炸子雞與門面。今年封印「投手大谷」後，「打者翔平」更是全面覺醒，以單季「54轟59盜」寫下歷史。能夠親身面對如此球員，甚至與其競爭感受如何，釀酒人重砲霍金斯（Rhys Hoskins）近期就在節目中說出真心話。

霍金斯近期在一檔節目《The Chris Rose Rotation》中，被問到與大谷翔平身處同世代感受如何，他隨即笑著讚嘆：「值得感激，就是因為這世上沒有人能夠像他（大谷翔平）那樣，所以大家才會叫他獨角獸球員。看到他專注打擊的瘋狂表現後，我其實很好奇如果他專注在投球會如何，作為打者我不太樂見，但身為參與其中的一員我很感興趣。」

霍金斯。 路透社
霍金斯。 路透社

霍金斯繼續說道：「雖然沒有跟大谷翔平同隊，只能遠遠的看他比賽，但你能感受到他很享受這一切。他真的充滿才華，運動能力也很驚人，隨時展現比瘋狂更瘋狂的表現。而且無論在一壘或二壘，他都會散發微笑，他就是有這樣的天賦，我們從他身上學到很多。」

不過當被問及是否有跟大谷翔平聊天過，身為一壘手的霍金斯就小小「抱怨」了一下，「沒有，因為這傢伙幾乎不打一壘安打，就算到了一壘，當你想跟他聊聊天時他也已經發動盜壘，讓我沒有機會對話。」

MLB 大谷翔平 道奇 釀酒人 霍金斯

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