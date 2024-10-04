MLB／道奇辦隊內賽大谷翔平2支0 弗里曼和羅哈斯都有上場
道奇隊為備戰國聯分區系列賽，今天進行隊內練習賽，大谷翔平2打數0安打，吞下1次三振，當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman）季末扭傷右腳踝，這場比賽有上場，但沒有守備。
道奇舉辦隊內賽避免手感冷掉，由岡索林（Tony Gonsolin）和米勒（Bobby Miller）擔任先發投手，只有前4局開放媒體拍攝，大谷首打席面對岡索林，敲出二壘滾地球出局，第2打席被左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）三振。
弗里曼上周面對教士隊的比賽衝向一壘時「翻船」，導致右腳踝扭傷，缺席例行賽最後一個系列賽。今天他首度參加實戰訓練，有上場打擊，但沒有進行守備，由孟西（Max Muncy）代守一壘。
季末受傷的羅哈斯（Miguel Rojas）有上場打擊和守備，球星貝茲（Mookie Betts）未出賽，臨時改成首戰先發的山本由伸在牛棚練投35球。
羅哈斯透露2日和3日團隊訓練後，球員們舉辦一場聚會，大谷翔平和山本由伸都有參加，一邊享用美食，一邊看教士與勇士隊的外卡系列賽。羅哈斯表示，「未來3到4周我們會在一起，我們知道現在是關鍵時刻，是做些特別事情的好機會，所以我們都想聚在一起。」
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