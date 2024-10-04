MLB／退休1年再復出 紅人請準名人堂教頭接管兵符
紅人今年無緣季後賽後，球團大刀闊斧將總教練貝爾（David Bell）開除。而今日新教頭人選揭曉，是去年宣布退休的名教法蘭柯納（Terry Francona）。
紅人陣中充滿潛力，不過戰績卻無法突破，本季大撒幣補強後，戰績77勝85敗反而不如去年的82勝80敗，因此球團決定送走貝爾。至於新人選是誰，《ESPN》在今天揭曉答案，準名人堂教練法蘭柯納將在新賽季接下兵符。
65歲的法蘭柯納上賽季執教守護者，但因健康問題讓他決定好好休養，且復出機率不大。經過1年後，紅人成功再將這位資深教練請出門，希望他能夠幫助球隊完成蛻變。
法蘭柯納執教生涯共計1950勝，新賽季將挑戰2000勝，甚至有望超越艾斯頓（Walter Alston）的生涯2040勝，成為史上勝場數第11名的教練。不過目前紅人官方尚未宣佈這項總教練異動，預計本週就會正式公開此消息。
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