MLB／翻盤教科書！連2戰決定賽都實現逆轉 大都會創史上首見紀錄
大都會今天與釀酒人展開外卡系列賽第3戰，在2：0劣勢下，靠著第9局強勢灌進4分最終實現逆轉，成功晉級國聯系列賽，這場驚天逆轉也讓大都會創下史無前例「罕見紀錄」。
如果要說本賽季哪支球隊是「逆風局」高手，大都會絕對能列入考慮。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，本季大都會在對手先得分的比賽中，共取得33勝48敗，勝率是4成07，位居聯盟第2，僅次於費城人的4成15。
此外，由於大都會在外卡門票戰中面對勇士時，同樣在9局上實現逆轉，因此他們也成為了史上唯一一支在外卡門票戰和季後賽晉級戰，都以第9局逆轉的球隊。
有趣的是，這支相當擅長打劣勢比賽的球隊擊敗的是釀酒人，而根據外媒報導，1981年起在季後賽擊敗釀酒人的9支球隊都保底進入到了世界大賽，並有6隊成功捧起金盃。大都會若持續展現大心臟，或許真的能讓「釀酒人定律」再次應驗。
MLB季後賽對戰表
▪ 大都會下剋上淘汰釀酒人！分區賽組合出爐 這裡看2024MLB季後賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言