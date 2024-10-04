MLB／翻盤教科書！連2戰決定賽都實現逆轉 大都會創史上首見紀錄

大都會今天與釀酒人展開外卡系列賽第3戰，在2：0劣勢下，靠著第9局強勢灌進4分最終實現逆轉，成功晉級國聯系列賽，這場驚天逆轉也讓大都會創下史無前例「罕見紀錄」。

如果要說本賽季哪支球隊是「逆風局」高手，大都會絕對能列入考慮。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，本季大都會在對手先得分的比賽中，共取得33勝48敗，勝率是4成07，位居聯盟第2，僅次於費城人的4成15。

此外，由於大都會在外卡門票戰中面對勇士時，同樣在9局上實現逆轉，因此他們也成為了史上唯一一支在外卡門票戰和季後賽晉級戰，都以第9局逆轉的球隊。

有趣的是，這支相當擅長打劣勢比賽的球隊擊敗的是釀酒人，而根據外媒報導，1981年起在季後賽擊敗釀酒人的9支球隊都保底進入到了世界大賽，並有6隊成功捧起金盃。大都會若持續展現大心臟，或許真的能讓「釀酒人定律」再次應驗。

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