MLB／季後賽淘汰釀酒人前9隊都進世界大賽 6隊奪下冠軍
大都會隊「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）今天在國聯外卡系列賽，9局上轟出逆轉3分砲，幫助大都會以4：2擊敗釀酒人隊。值得一提的是，過去有9支球隊季後賽淘汰釀酒人，最終都闖進世界大賽。
阿隆索賽前已連11場未開轟，沒想到在最關鍵時刻炸裂，他賽後受訪時說明成為英雄的心境，「小時候會在腦中模擬這種場景，就像是季後賽中落後2分，我不知道怎麼形容，無法用言語表達這種感覺。」
釀酒人隊史打過9次季後賽，9支淘汰釀酒人的球隊全進世界大賽，6支拿下冠軍，只有1981年洋基、2018年道奇和2023年響尾蛇隊沒奪冠。
如今大都會成為第10支季後賽淘汰釀酒人的球隊，接下來對手是費城人隊，雙方在例行賽交手超過千場，卻是首度在季後賽交手。G1將在台灣時間本周日登場，費城人將推出王牌惠勒（Zack Wheeler）登板，大都會尚未公布，官網推測是馬吉爾（Tylor Megill）。
MLB季後賽對戰表
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