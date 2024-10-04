MLB／太空人明星三壘手去留未知 當家亞土維：他離開我會心碎

不要你走！太空人今天在外卡戰遭老虎爆冷橫掃，正式進入休賽季，明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也即將成為自由球員，去留未知。賽後受訪時，當家二壘手亞土維（Jose Altuve）就談到這件事，並強烈表示若布萊格曼離開他會心碎。

30歲的布萊格曼自2015年進入大聯盟後就一直效力於太空人，這9年裡他敲出191轟、入選2次明星賽、得到1次銀棒獎，並隨隊奪得2座世界大賽冠軍。

面對這位即將成為自由球員的老戰友，效力太空人14年的亞土維在賽後吐露心聲，表示若沒能看到布萊格曼回歸他會心碎，「我不會有任何一點關於『這是我跟布萊格最後一場比賽』的想法。他明年還是太空人三壘手，必須是。我們不接受這支球團少了他。在我看來，這絕不會是我們的最後一場比賽。」

Jose Altuve on Astros free agent Alex Bregman: "I don't want to get into anything about last game with Breggy. Like I said, he's going to be our third baseman next year... In my mind, there's no chance this was his last game." pic.twitter.com/QCu3X4uZpf — Chris Baldwin (@ChrisYBaldwin) 2024年10月2日

布萊格曼本人則是先感謝太空人：「這是很愉快的時光，我來到太空人後除了今年外都打進了美聯冠軍賽，這我來說很榮耀，我也不會把這一切視為理所當然。」不過對於未來規劃他並沒有說死，「我們來看看會發生什麼，這件事就交給經紀人波拉斯（Scott Boras）和球隊處理，畢竟這是我第1次成為自由球員。」

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