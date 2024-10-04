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MLB／ 挨轟斷送晉級夢 釀酒人明星守護神：沒人比我感覺更糟

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯挨轟逆轉3分砲讓釀酒人錯失晉級機會，賽後他直言「沒人比我感覺更糟」。 美聯社
威廉斯挨轟逆轉3分砲讓釀酒人錯失晉級機會，賽後他直言「沒人比我感覺更糟」。 美聯社

釀酒人大都會今天迎來國聯外卡第3戰，不料陣中明星守護神威廉斯（Devin Williams）出大包，9局上遭對手重砲阿隆索（Pete Alonso）炸裂逆轉3分砲，終場球隊也以2：4錯失晉級機會。賽後威廉斯相當自責，直言「沒有人比我感覺更糟」。

7局上，釀酒人靠著包爾斯（Jake Bauers）和弗里克（Sal Frelick）背靠背開轟取得2：0優勢，並在第9局派出威廉斯關門，不料卻被阿隆索抓到1顆超甜紅中偏外角變化球，打出逆轉3分砲，後續又被敲安再失1分，終場球隊以2：4吞敗，季後賽夢碎。

威廉斯今年因為背部骨折問題，本季僅出賽22場，但仍繳出優質成績單，主投21.2局飆38K失3分自責分，防禦率1.25；反觀今天0.2局就丟4分，1場比賽比1整季失更多分，也讓他本人相當自責。

賽後威廉斯說道：「沒有藉口，大家都完成了各自的任務，但我沒有，這令人失望。在這個時刻球隊派我上場，希望我能守住領先，結果我卻無法幫隊友拿下比賽，沒有人比我感覺更糟糕了。」

MLB 大都會 威廉斯 釀酒人

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