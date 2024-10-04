桌球／WTT中國賽遭聽牌後連追3局 鄭怡靜仍不敵范思琦止步於8強
世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大陸站，我國「一姊」鄭怡靜今天在女單8強賽遭遇大陸范思琦，也是雙方生涯的第二度交手，在開賽先丟3局的情況下，鄭怡靜卻連趕3局扳平，但決勝鄭怡靜卻出現失誤過多的狀況，讓范思琦以4：3搶下4強門票。
女單世界排名第10名的鄭怡靜，這次賽事名列第7種子，在昨天16強賽擊敗地主選手王曉彤後，今天再戰另一名大陸選手范思琦，兩人過去曾有一次交手紀錄是在去年WTT多哈站賽事，當時由范思琦以3：1取勝。
而今天兩人再度交手，鄭怡靜又一次陷入苦戰，在前三局中范思琦分別以11：9、11：8、11：4取得局數3：0聽牌優勢，在背水一戰的情況下，鄭怡靜卻在接下來3局表現回穩，以11：4、11：5、11：7扳平戰局，將比賽帶入決勝局。
決勝局范思琦打出4：1開局攻勢，並趁著鄭怡靜失誤偏多逐漸將領先優勢擴大，最終范思琦也以11：4拿下4強賽門票，鄭怡靜則是止步於8強，台將賽程也全數落幕。
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