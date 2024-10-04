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MLB／44年後再戰洋基 皇家名人堂球員回憶：當初真心討厭彼此

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家睽違44年再度於季後賽碰頭洋基，名人堂球員布瑞特回憶過去，直呼兩隊競爭是「純粹的仇恨」。 美聯社
皇家睽違44年再度於季後賽碰頭洋基，名人堂球員布瑞特回憶過去，直呼兩隊競爭是「純粹的仇恨」。 美聯社

皇家揮別去年百敗球季，今年翻身登上季後賽殿堂，先在美聯外卡戰直落2送走金鶯挺進分區系列戰，接下來將對決美聯龍頭洋基。這是兩隊睽違44年再度碰頭，讓皇家名人堂球員布瑞特（George Brett）觸景生情，回憶起過去兩隊火藥味滿滿的競爭，更直呼是「純粹的仇恨」。

皇家與洋基在季後賽的恩怨情仇，得追溯至1970至80年代，當時兩隊分別在1976、1977、1978與1980年的美聯冠軍戰碰頭，前3次都是由洋基取得勝利，直到1980年皇家才雪恥成功，不過隨後再世界大賽以2：4不敵費城人。

44年後皇家再度對上洋基，布瑞特受訪時便以2字回顧當年的火藥味，「仇恨，純粹的仇恨。曾見證一切的老球迷會記得那些對決，並和孫子們說，『你們真該看看這兩隊70年代的比賽，這些人感覺是真心在討厭對方。』事實上也真是如此。」

「我們從球隊、球團到城市間真的都彼此厭惡，」布雷特說道：「每當我們作客紐約時，會一直聽見噓聲，很吵又討人厭；當然他們來到堪薩斯，我們的球迷也會祭出相同待遇。雙方都非常投入，我相信觀眾也享受其中。」

對於連3次輸給洋基後終於雪恥成功，布瑞特也銘記在心，並說道：「那感覺就像贏得世界大賽。」今年兩隊再度交手，早已物是人非，但這位老球員仍感到相當期待，「這一定很精彩，我會非常享受的。」

MLB 洋基 皇家

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