MLB／不是第一次這樣做！教士祭購票限制防客隊球迷「入侵」

教士隊在國聯外卡系列賽2戰橫掃勇士隊，將在國聯分區系列賽與宿敵道奇隊對決。由於兩隊主場距離相近，教士祭出購票限制，防止主場遭道奇球迷「侵門踏戶」。

本季教士沛可球場（Petco Park）票房相當出色，場均4萬1117人排聯盟第4。外卡系列賽首戰4萬7647名觀眾創歷史新高，G2進場人數4萬7705人再刷新紀錄。

不過教士為防止主場被道奇迷入侵，官網購票介面加入限制區域，只有聖地牙哥、南橘郡、西亞利桑那、南加州和拉斯維加斯附近地區居民能購買。教士球團將以信用卡帳單地址為依據，如果非這些地區居民在官網購票，不會通知取消購票資格，也不會退款。

事實上，這不是教士第一次這樣做，2022年國聯冠軍賽對陣費城費城人隊時，教士也使用類似策略。

系列賽G1台灣時間周日在道奇主場進行，道奇推山本由伸對決希斯（Dylan Cease），G2道奇派弗萊賀提（Jack Flaherty）與達比修有交手。G3和G4在教士主場進行，先發投手尚未公布，G5回道奇主場。

商品推薦