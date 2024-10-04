MLB／不是第一次這樣做！教士祭購票限制防客隊球迷「入侵」
教士隊在國聯外卡系列賽2戰橫掃勇士隊，將在國聯分區系列賽與宿敵道奇隊對決。由於兩隊主場距離相近，教士祭出購票限制，防止主場遭道奇球迷「侵門踏戶」。
本季教士沛可球場（Petco Park）票房相當出色，場均4萬1117人排聯盟第4。外卡系列賽首戰4萬7647名觀眾創歷史新高，G2進場人數4萬7705人再刷新紀錄。
不過教士為防止主場被道奇迷入侵，官網購票介面加入限制區域，只有聖地牙哥、南橘郡、西亞利桑那、南加州和拉斯維加斯附近地區居民能購買。教士球團將以信用卡帳單地址為依據，如果非這些地區居民在官網購票，不會通知取消購票資格，也不會退款。
事實上，這不是教士第一次這樣做，2022年國聯冠軍賽對陣費城費城人隊時，教士也使用類似策略。
系列賽G1台灣時間周日在道奇主場進行，道奇推山本由伸對決希斯（Dylan Cease），G2道奇派弗萊賀提（Jack Flaherty）與達比修有交手。G3和G4在教士主場進行，先發投手尚未公布，G5回道奇主場。
MLB季後賽對戰表
▪ 大都會下剋上淘汰釀酒人！分區賽組合出爐 這裡看2024MLB世界大賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言