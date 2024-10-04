MLB／揭密大谷盜壘進化關鍵 道奇教練：細心觀察與好學

道奇日籍巨星大谷翔平本季繳出生涯最佳打擊表現，還開發出盜壘技能包，以54轟59盜締造歷史新猷。球隊一壘教練麥克克羅夫（Clayton McCullough）近期接受日媒採訪時，便揭密大谷盜壘大進化原因。

大谷翔平今年不僅用打擊大殺四方，還以93.7％成功率跑出59盜，不僅創下連續36次盜壘紀錄，也成為大聯盟單季50盜以上成功率最高的選手。

麥克克羅夫日前接受《Sports Graphic Number》訪問時，就提到大谷翔平盜壘能力進化，跟他在場下極其細心的觀察與好學拖不了關係，「大谷是非常好的學生，他在賽前會看很多影片研究失敗原因，並且會透過觀察與討論得出投手與捕手丟球時間，以計算起跑時機，不會胡亂嘗試盜壘，這可能就是他盜壘成功率這麼高的原因。」

此外，麥克克羅夫也點出大谷相當聰明又勤奮，會仔細觀察每個投手的動作，在站上一壘時就已經做好一切準備，「即便我們在賽前做這麼多功課了，但他（大谷翔平）還是會持續嘗試新事物與觀察，他的好奇心永無止境。」

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