MLB／季後賽0經驗沒問題 道奇總裁對「想贏的大谷」有信心

大聯盟外卡系列賽晉級的4支球隊至今天全部出線，分區系列賽將從6日點燃戰火，大谷翔平的季後賽初體驗也要展開，道奇隊總裁弗里德曼（Andrew Friedman）今天聊到對「10月大谷」的期待，直言雖然季後賽經驗是0，但相信他一定會有好表現，去年世界棒球經典賽已經向全世界證明，他的好勝心有多強大。

道奇將在5戰3勝制的分區系列賽面對同區對手教士隊，弗里德曼今天在記者會上受訪，談到對大谷在季後賽表現的期待，他回應，大谷過去沒打過季後賽，當然多少會存在不確定性，「但我認為他現在狀況絕佳，我相信他一定會有好表現。」

弗里德曼指出，大谷在9月的表現，對比賽專注度令人感到不可思議，讓人更加期待他在10月的表現。他也透露兩人在去年12月碰面時，「我們的談話內容都是關於10月的事，所以我相信他此刻一定也是對季後賽充滿期待。」

弗里德曼進一步提到，「從他在去年經典賽日本隊的表現，特別是決賽面對美國隊的第9局，已經給了充分的答案，我看了那局比賽，也跟著起雞皮疙瘩，全世界球迷都見證了他想贏的企圖心。」

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