MLB／道奇總裁高度期待大谷打季後賽 透露有去看「令和怪物」

大聯盟季後賽熱血開打，道奇首輪輪空獲得短暫休息後於主場開始備戰，準備在6日面對外卡系列賽直落2橫掃勇士的教士。道奇總裁弗里曼（Andrew Friedman）今天受訪時就再次表示對日籍好手大谷翔平高度期待，還盛讚效力日職羅德隊的「令和怪物」佐佐木朗希。

大谷翔平本季以10年7億美元（約台幣224億）加盟道奇，並幫助球隊拿下國聯分區龍頭，也讓自己如願以償闖入生涯首次季後賽。親眼見證「史上最強高中生」瘋狂的打擊表現後，弗里曼在記者會不吝嗇的讚道：「我可以感受他（大谷翔平）對比賽的專注程度，能在季後賽舞台看到他，真的太令人期待，球迷們一定也是這麼想的。」

弗里曼再補充大谷本季鎖定季後賽的決心，「去年12月我們與大谷會面後，每次談話都脫離不了10月，顯然他非常期待這個時刻。而看到他賽季末絕佳的狀態，我們絕對能相信接下來他會有多精彩的表現。」

佐佐木朗希。 路透社

除了大谷翔平，弗里曼也點名另一位日本好手佐佐木朗希。他與球團高層卡爾（Galen Carr）近期曾赴日觀看這位強投先發出戰樂天的比賽，而佐佐木也繳出超完美成績單，投9局僅失1分外並送出10張老K。「絕對是非常有天賦的投手，以我看過多位日本球員的眼光，他（佐佐木朗希）完全符合旅美優秀投手的標準。」

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