快訊

朝野繼續戰！藍白聯手56比50 再度封殺總預算

電價罕見1年漲2次…還需2千億元補貼？經長郭智輝這樣說

基隆天外天焚化爐崩山！10餘垃圾車陷落 先搶救大型機具

MLB／道奇總裁高度期待大谷打季後賽 透露有去看「令和怪物」

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇總裁弗里曼今天受訪時表示高度期待大谷翔平打季後賽，還盛讚佐佐木朗希。 路透
道奇總裁弗里曼今天受訪時表示高度期待大谷翔平打季後賽，還盛讚佐佐木朗希。 路透

大聯盟季後賽熱血開打，道奇首輪輪空獲得短暫休息後於主場開始備戰，準備在6日面對外卡系列賽直落2橫掃勇士的教士。道奇總裁弗里曼（Andrew Friedman）今天受訪時就再次表示對日籍好手大谷翔平高度期待，還盛讚效力日職羅德隊的「令和怪物」佐佐木朗希

大谷翔平本季以10年7億美元（約台幣224億）加盟道奇，並幫助球隊拿下國聯分區龍頭，也讓自己如願以償闖入生涯首次季後賽。親眼見證「史上最強高中生」瘋狂的打擊表現後，弗里曼在記者會不吝嗇的讚道：「我可以感受他（大谷翔平）對比賽的專注程度，能在季後賽舞台看到他，真的太令人期待，球迷們一定也是這麼想的。」

弗里曼再補充大谷本季鎖定季後賽的決心，「去年12月我們與大谷會面後，每次談話都脫離不了10月，顯然他非常期待這個時刻。而看到他賽季末絕佳的狀態，我們絕對能相信接下來他會有多精彩的表現。」

佐佐木朗希。 路透社
佐佐木朗希。 路透社

除了大谷翔平，弗里曼也點名另一位日本好手佐佐木朗希。他與球團高層卡爾（Galen Carr）近期曾赴日觀看這位強投先發出戰樂天的比賽，而佐佐木也繳出超完美成績單，投9局僅失1分外並送出10張老K。「絕對是非常有天賦的投手，以我看過多位日本球員的眼光，他（佐佐木朗希）完全符合旅美優秀投手的標準。」

MLB 佐佐木朗希 大谷翔平 道奇

相關新聞

MLB／阿隆索第9局逆轉三分砲！大都會殊死戰淘汰釀酒人

0：2落後進入第9局，前8局一攤死水的大都會隊打線及時變成活水，阿隆索（Pete Alonso）一棒掃出逆轉三分砲，終場...

MLB／公布先發後驚覺1件事 道奇緊急改成山本由伸打頭陣

昨天才剛公布分區系列賽先發投手安排，道奇隊越想越不對勁，今天宣布改答案，改由日籍投手山本由伸打頭陣，這是因為道奇驚覺一件...

MLB／季後賽0經驗沒問題 道奇總裁對「想贏的大谷」有信心

大聯盟外卡系列賽晉級的4支球隊至今天全部出線，分區系列賽將從6日點燃戰火，大谷翔平的季後賽初體驗也要展開，道奇隊總裁弗里...

MLB／達比修有誓言打敗洛杉磯 與山本由伸日本內戰成泡影

道奇與教士隊在國聯分區系列賽碰頭，原先第2戰將由山本由伸對決達比修有，但道奇突然宣布將山本調往第1戰登板，日本強投夢幻對決成泡影。 教士5年內第3次從外卡系列賽晉級，連3次在國聯分區系列賽對同區

MLB／不是第一次這樣做！教士祭購票限制防客隊球迷「入侵」

教士隊在國聯外卡系列賽2戰橫掃勇士隊，將在國聯分區系列賽與宿敵道奇隊對決。由於兩隊主場距離相近，教士祭出購票限制，防止主場遭道奇球迷「侵門踏戶」。 本季教士沛可球場（Petco Park）票房相

MLB／揭密大谷盜壘進化關鍵 道奇教練：細心觀察與好學

道奇日籍巨星大谷翔平本季繳出生涯最佳打擊表現，還開發出盜壘技能包，以54轟59盜締造歷史新猷。球隊一壘教練麥克克羅夫（Clayton McCullough）近期接受日媒採訪時，便揭密大谷盜壘大進化原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。