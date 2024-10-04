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MLB／阿隆索第9局逆轉三分砲！大都會殊死戰淘汰釀酒人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大都會9局上最後反攻機會落後2分，靠阿隆索一棒掃出逆轉三分砲，終場以4：2擊敗釀酒人隊，系列賽以2勝1敗過關。 美聯社
大都會9局上最後反攻機會落後2分，靠阿隆索一棒掃出逆轉三分砲，終場以4：2擊敗釀酒人隊，系列賽以2勝1敗過關。 美聯社

0：2落後進入第9局，前8局一攤死水的大都會隊打線及時變成活水，阿隆索（Pete Alonso）一棒掃出逆轉三分砲，終場以4：2擊敗釀酒人隊，大都會系列賽以2勝1敗過關，將在6日開打的分區系列賽面對費城人隊。

兩隊前6局以0：0膠著，勝負天秤第一次傾斜出現在7局下，大都會換下94球演出6局壓制的先發投手昆塔納（Jose Quintana），推出布托（José Buttó）接手，釀酒人則由包爾斯（Jake Bauers）代打，一棒敲出右外野方向陽春砲。

大都會喊出暫停後，還沒從噩夢中醒來，下一棒弗里克（Sal Frelick）也敲出陽春砲，布托最終只投3人次被敲2轟，將0：2戰局交到狄亞茲（Edwin Díaz）手中。

釀酒人先發投手邁爾斯（Tobias Myers）投5局僅被敲2安打，後續3任牛棚都未被敲安，直到9局上威廉斯（Devin Williams）登板上演「劇場」。

威廉斯開局保送林多（Francisco Lindor），一出局後再被尼莫（Brandon Nimmo）敲出安打，危機場面，球數來到1好3壞時，阿隆索狙擊一顆86.1哩變速球，飛行距離367呎越過右外野全壘打牆，一棒敲醒大都會士氣，後續再靠馬特（Starling Marte）的得點圈安打攻下第4分。

大都會前兩次季後賽之旅都止步外卡賽，2016年外卡驟死賽以0：3輸給巨人隊、2022年外卡系列賽第3戰0：6輸給教士隊，今天眼看差2個出局數就要寫下殊死戰連吞3場完封敗的悲慘紀錄，卻在最後1局上演逆轉秀，隊史繼2015年後再闖分區系列賽。

大都會 釀酒人

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