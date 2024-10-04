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MLB／達比修有誓言打敗洛杉磯 與山本由伸日本內戰成泡影

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有。 路透
達比修有。 路透

道奇教士隊在國聯分區系列賽碰頭，原先第2戰將由山本由伸對決達比修有，但道奇突然宣布將山本調往第1戰登板，日本強投夢幻對決成泡影。

教士5年內第3次從外卡系列賽晉級，連3次在國聯分區系列賽對同區宿敵道奇，2020年道奇3戰橫掃教士，擊敗勇士和光芒隊後奪冠。2022年教士以3：1打敗道奇，但不敵費城人隊，止步國聯冠軍賽。

達比修有昨天被問到可能與山本對決時回應，「打敗洛杉磯對聖地牙哥來說非常重要，我們現在士氣高昂，會努力去擊敗他們。」達比修表示，如果能與山本同場對決，想好好享受比賽。

不過道奇今天宣布山本由伸改成第1戰登板，因為山本沒有投1休4的經驗，更動後可以增加第5戰牛棚調度靈活性。

山本由伸 教士 道奇 達比修有

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