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MLB／公布先發後驚覺1件事 道奇緊急改成山本由伸打頭陣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇首戰改由日籍投手山本由伸打頭陣。 路透
道奇首戰改由日籍投手山本由伸打頭陣。 路透

昨天才剛公布分區系列賽先發投手安排，道奇隊越想越不對勁，今天宣布改答案，改由日籍投手山本由伸打頭陣，這是因為道奇驚覺一件事，總管弗里德曼（Andrew Friedman）說：「因為他今年沒有在休4天的情況下出賽。」

道奇將在分區系列賽面對教士隊，從6日展開5戰3勝制系列賽，道奇原本在昨天公布首戰交給弗列爾提（Jack Flaherty），山本負責第二戰，今天宣布兩人順序互換。

弗里德曼表示，「這主要是考量到萬一打到第5戰，由伸今年沒有在休4天的情況下出賽，但弗列爾提在這方面更有經驗，考慮到我們的牛棚調度，我們認為這樣會讓我們在第5戰有更多彈性。」

山本今年例行賽的18場先發，其中11場是休5天、7場是休6天以上，必須負責6日的第1戰，若系列賽打到12日的第5戰，才能獲得5天休息時間。而弗列爾提改到第2戰，到第5戰之間也能獲得他習慣的4天休息。

弗里德曼表示，「這讓我們擁有更多選項，且如果真的屆時在第5戰有牛棚需求，兩人之一也能在比賽後段登場。」他也透露，與兩人聊過調動的原因後，兩人都對新的計畫感到興奮。

山本由伸身為大聯盟菜鳥，如今要為道奇負責季後賽第一戰，被問到是否擔心他的興奮、緊張感影響投球，弗里德曼舉今年6月8日他在全美轉播賽事客場面對洋基隊為例，繳出7局僅被敲2安打、無失分。他說：「在那樣充滿敵意的環境，他的投球又提升了一個層級，那是我們有信心他會不受影響的原因。」

弗里德 牛棚 道奇

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