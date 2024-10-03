桌球／雙打逆轉完單打也退地主 鄭怡靜女單勇闖8強

我國「一姊」鄭怡應在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽中國大陸站單、雙打並進，今天中午女雙先逆轉地主小將組合、4強門票到手，晚上女單再以局數3：1拍下世界排名96的地主王曉彤，晉級最後8強。

女單世界排名第10的鄭怡靜列女單第7種子，今天碰世界排名有落差的王曉彤，首局鄭怡靜先取得4：1領先，但接續11分只拿3分，雖在7：9落後連趕2分，再瓦解對手第一個局點，10：10的發球分也把握住，可惜自己第一個局點在多拍對峙下打出界，反以11：13讓出首局。

第二局鄭怡靜在4：4時連失3分，不過得分止血後對手出現發球失誤送分，反手拍相持下王曉彤回球又打飛，鄭怡靜接續發球直接得分，加上正手拍接發直接打出致勝球，一波連拿7分攻勢下以11：7扳平局數。

鄭怡靜第三局掌握主動權，8：5領先時雖被裁判判失分，爭取後仍沒改變判決，不過鄭怡靜穩住情緒拿下第9分，接續王曉彤連拿2分下追到1分差，不過鄭怡靜喊出暫停後順利拿下第10分，第一個局點再用反手攻擊拿下，以11：8取得局數「聽牌」優勢。

第四局鄭怡靜在4：4時連拿2分取得領先，並先取得10：7的賽末優勢，最後在地2個賽點時拿下比賽，開心振臂迎接11：8的勝利。鄭怡靜順利挺進明天下午1點05分進行的女單8強賽，將和另名地主范思琦對決。

鄭怡靜女雙和李昱諄列大會頭號種子，今天中午進行的8強賽碰兩位年僅18歲的地主小將組合覃予萱／縱歌曼，失掉首局下連趕3局，取得女雙4強資格，明天中午11點將和列第3種子的地主名將組合王藝迪／孫穎莎爭決賽門票。

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