MLB／皇家連兩戰贏1分送金鶯回家 少主惠特：任務還未完成

美聯外卡系列賽堪薩斯市皇家出戰巴爾的摩金鶯，皇家靠著少主惠特的超前安以2：1獲勝，連兩場1分差送金鶯放假回家，挺進分區賽、下一輪將對決洋基。

這場比賽皇家在第1局就以馬西（Michael Massey）的二壘安打進占得點圈，然後帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）再以安打送回皇家的第1分。

金鶯第5局雖以陽春全壘打扳平，但皇家第6局惠特（Bobby Witt Jr.）的1分打點安打又奪回領先，此後雙方均無建樹，終場皇家2比1獲勝。

連續2場拿下勝利打點的惠特表示：「這個團體很特別，我們的任務還未完成。」

皇家自2015年贏得世界大賽以來，今年是首次進入季後賽。帕斯昆汀受訪表示任務尚未結束，將著手準備5日晚上之戰。

金鶯在季後賽已10連敗。自2014年以來，他們未能贏下任何一個季後賽系列。

皇家與老虎相同，都是在美聯外卡系列賽以直落2在客場晉級，皇家下一輪對手將是紐約洋基隊。

商品推薦