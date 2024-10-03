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MLB／洋基暌違44年季後賽對決皇家 紐媒：美聯將成中央公園

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基與皇家將在美聯分區系列賽碰頭。 截圖自MLB官方X
洋基與皇家將在美聯分區系列賽碰頭。 截圖自MLB官方X

皇家隊在外卡系列賽2戰橫掃金鶯隊，晉級美聯分區系列賽，暌違44年再度與洋基隊季後賽碰頭，洋基也先公布前2戰先發投手人選。

洋基與皇家1976至1980年期間在季後賽碰頭4次，洋基贏下3個系列賽，最後一次季後賽交手是1980年美聯冠軍賽，當時皇家3戰橫掃洋基，懷特（Frank White）系列賽繳出11打數6安打、1轟、3分打點，打擊率5成45的鬼神數據，拿到系列賽MVP。

兩隊暌違44年再度季後賽碰頭，洋基首戰將推出王牌投手柯爾（Gerrit Cole）登板，第2戰是左投洛登（Carlos Rodon），第3戰尚未公布，高機率是希爾（Luis Gil）和施密特（Clarke Schmidt）其中一人。

隨太空人和金鶯隊都出局，今年美聯剩洋基和美聯中區3隊。洋基本季對金鶯5勝8敗、皇家5勝2敗、老虎4勝2敗、守護者4勝2敗。

《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）指出，自2017年來，洋基5度季後賽面對美聯中區球隊都贏，戰績12勝4敗；對太空人隊和美聯東區球隊5勝15敗。薛曼直言洋基沒有打不進世界大賽的藉口，「儘管還沒打過一場季後賽，洋基已獲得優勢，不管主場還是客場，美聯季後賽已成為他們的中央公園（紐約著名地標）」。

守護者 洋基 皇家 老虎

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