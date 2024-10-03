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MLB／教士2連勝淘汰勇士晉級 國聯分區賽再逢宿敵道奇

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
教士掌握第二局的5分大局，最終以5：4險勝勇士隊，外卡賽二連勝橫掃，分區賽又要再碰宿敵道奇。 美聯社
教士掌握第二局的5分大局，最終以5：4險勝勇士隊，外卡賽二連勝橫掃，分區賽又要再碰宿敵道奇。 美聯社

教士隊火力集中在第2局，2出局後東岡凱爾（Kyle Higashioka）的陽春砲開啟連6支安打，單局狂取5分，最終以5：4險勝勇士隊二連勝橫掃，晉級國聯分區系列賽後的對手將是道奇隊。

勇士雖然在1局上先馳得點，不過東岡凱爾在2局下2出局後的陽春砲扳平比數，接著阿拉斯（Luis Arraez）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、普洛法（Jurickson Profar）連續3安製造滿壘，馬恰多（Manny Machado）二壘打灌進2分，梅里爾（Jackson Merrill）再補上2分打點三壘安打。

教士先發投手馬斯葛洛夫投不滿5局提前傷退，為後續季後賽埋下隱憂。 美聯社
教士先發投手馬斯葛洛夫投不滿5局提前傷退，為後續季後賽埋下隱憂。 美聯社

然而教士先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）因右手肘緊繃，僅投3.2局、失1分就提前退場，後續5名投手接力完成比賽。

不過5局上教士索勒（Jorge Soler）陽春砲、8局上哈里斯二世（Michael Harris II）的2分砲，讓戰局一度緊繃，好在教士牛棚亞當（Jason Adam）8局上挨轟後回穩連抓3個出局數，「守護神」蘇亞雷斯（Robert Suarez）在9局上投出三上三下。

教士在國聯分區系列賽與道奇交手預期將是精采好戲，這也是近5年同屬國聯西區的兩隊第3次碰頭，2020年由道奇橫掃，2022年則是道奇先贏1場後由教士取得3連勝晉級。

勇士 教士 道奇

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