MLB／太空人被淘汰 韋蘭德結束第19個賽季：還沒準備好退休
太空人隊在外卡系列賽被老虎隊淘汰，41歲3屆塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）休賽季將成為自由球員，他還不打算退休。
韋蘭德本季因傷所困，投出近年最差成績，先發17場，防禦率5.48，每局被上壘率1.38，他沒被放進外卡系列賽名單，如今太空人被淘汰，代表韋蘭德第19個賽季已結束。
韋蘭德生涯262勝，是現役最有機會挑戰300勝的投手，他受訪時表示自己還沒要退休，「我覺得我在投球方面，還有很多東西可以貢獻。今年很艱難，但我從中學習到很多。我說過脖子受傷回來的感受，以及我如何處理這個問題。」
韋蘭德強調自己有努力成為季後賽戰力，雖最終事與願違，但他休賽季將調整狀態，「我確實感受到自己還想繼續投並競爭，我還沒準備好要退休。」
韋蘭德2017年從老虎轉戰太空人，2023年轉戰大都會隊後又回歸。他幫助太空人拿下2座世界大賽冠軍，雖不確定明年是否在太空人，但韋蘭德感性地說，「隊友來來去去，這座城市擁抱我和我的家人。我表現很差，退場時還獲得掌聲，那也許是我最後一場比賽，有很多瞬間讓我印象深刻。」
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