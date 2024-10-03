MLB／超級新秀2支追平轟比肩棒球之神 釀酒人扳平大都會

釀酒人隊今天演出瘋狂逆轉秀，8局下喬里歐（Jackson Chourio）先轟出追平轟，2出局後米契爾（Garrett Mitchell）再轟出超前2分彈，以5：3擊敗大都會隊，在國聯外卡系列賽扳平戰局。

大都會昨天以以8：4贏下首戰，今天1局上尼莫（Brandon Nimmo）的適時安打就先馳得點，不過1局下喬里歐就轟出陽春砲追平，然而2局上大都會把握對手失誤後，連續2支安打，艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）敲回超前分，林多（Francisco Lindor）高飛犧牲打拉開。

帕金斯（Blake Perkins）在5局下的高飛犧牲打為釀酒人先追回1分，8局下先是喬里歐敲出本場第2轟，扳平比數後持續施壓，2支安打中間雖然夾著雙殺，但米契爾的2分砲讓釀酒人在此戰首度領先，也就此領先到底。

JACKSON CHOURIO TIES IT WITH HIS SECOND HOMER TONIGHT! pic.twitter.com/RxVshurAhr — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年10月3日

GARRETT MITCHELL TWO-RUN BOMB FOR THE LEAD! pic.twitter.com/xYWjVULSO8 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年10月3日

20歲的喬里歐外野接殺最後一個出局數，喬里歐的高潛力讓釀酒人在去年休賽季就與他簽下8年8200萬美元長約，加上2年球隊選項，當時喬里歐還沒上過大聯盟，而他今年就在大聯盟繳出21轟、22盜、79分打點的瘋狂成績。

喬里歐今天的兩發全壘打，都幫助球隊扳平比數，這也讓他成為大聯盟史上第二位在季後賽單場兩支追平轟的球員，另一位就是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1928年世界大賽第4戰所締造的神蹟。

喬里歐今天的首打席全壘打，更讓他以20歲又205天之齡，成為季後賽史上最年輕敲出首局首打席全壘打的球員，而單場雙響砲則是季後賽第二年輕，僅次於1996年瓊斯（Andruw Jones）在世界大賽第1戰以19歲又180天之齡敲雙響。

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