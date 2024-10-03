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MLB／大谷翔平續扛第1棒 道奇教頭讚打線：9年來最強

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇備戰分區賽，教頭羅伯茲大讚自家打線是執教9年來最強，其中大谷翔平扛起很大的重擔。 路透
道奇備戰分區賽，教頭羅伯茲大讚自家打線是執教9年來最強，其中大谷翔平扛起很大的重擔。 路透

道奇隊過去兩年都在國聯分區系列賽出局，而且季後賽目前6連敗中，今年再次以國聯西區冠軍之姿在分區賽等待挑戰者，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天大讚自家打線是執教9年來最強，其中大谷翔平扛起很大的重擔。

過去兩年在季後賽的第一輪就出局，羅伯茲認為今年不一樣了，「我看到更多渴望、更多緊繃感，當你在季後賽提前出局會體驗到的酸苦，我們的球員已經厭煩了，這是另一次機會。」

道奇今年重金敲下日本球星大谷翔平，與貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）組成MVP打線，外加捕手史密斯（Will Smith）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）都有優異表現，今年團隊打擊數據位居聯盟頂尖。

「今年打線是至今最好的。」羅伯茲今天受訪時表示，只要團隊保持健康，無論對上左投、右投都有出色打者，上壘率、長打能力也很平均，是相當平衡的打線。

羅伯茲也透露大谷翔平季後賽將繼續擔任開路先鋒，他在打線中背負著攻擊的重責大任，雖然貝茲、弗里曼的負擔相對會減輕，但也相信後兩者能夠在比賽中發揮自己的天賦。

弗里曼、羅哈斯（Miguel Rojas）先前都有些傷勢，但目前已經恢復訓練，球隊預計兩人能夠趕上分區賽開打，這也是道奇不用打外卡賽的優勢。

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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