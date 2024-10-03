MLB／金鶯季後賽10連敗平史上第4長 拉契曼：最糟糕的感覺

金鶯隊連2天被皇家隊游擊新星惠特（Bobby Witt Jr.）敲出致勝安，系列賽慘遭橫掃，也吞下季後賽跨季10連敗，平史上第4長紀錄。

金鶯打線昨天慘遭完封，今天穆林斯（Cedric Mullins）5局下轟出追平陽春砲，但皇家靠著惠特6局上打出帶有1分打點的內野安打，最終以2：1險勝金鶯，直落二晉級美聯分區系列賽，將對上洋基隊。

Bobby Witt Jr. delivers and the @Royals regain the lead! pic.twitter.com/QKXy6CH1W3 — MLB (@MLB) 2024年10月2日

金鶯2014年美聯冠軍賽被皇家4戰橫掃，當時我國好手陳偉殷還在陣中。2016年外卡賽不敵藍鳥隊，去年在分區系列賽被遊騎兵3戰橫掃，今年又在外卡賽吞2連敗。

史上最長季後賽連敗紀錄是2004-20年雙城隊18連敗，第2是1986-95年紅襪隊13連敗，第3是1915-76年費城人11連敗，金鶯、1958-91年勇士與1980-85年皇家並列第4。

當被問到連2年季後賽遭橫掃，金鶯球星韓德森（Gunnar Henderson）表示，「我們對未來感到興奮，知道這支球隊能走得更遠。我們期待邁出下一步，會將這次經歷，視為前進的動力。」

金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）坦言，「這是最糟糕的感覺。你想和這群人打得越久越好，這些隊友整季都在奮鬥，這一切感覺都不對。」

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