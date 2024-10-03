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MLB／神來一棒助老虎淘汰太空人 伊巴尼茲：生涯最佳打席

中央社／ 洛杉磯2日綜合外電報導
老虎今天靠著伊巴尼茲第8局的3分打點二壘安打，一次清光壘上跑者，率隊逆轉勝淘汰太空人。 美聯社
老虎今天靠著伊巴尼茲第8局的3分打點二壘安打，一次清光壘上跑者，率隊逆轉勝淘汰太空人。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB外卡系列賽，老虎以5比2淘汰太空人晉級分區賽，將在5日的美聯分區系列賽出戰守護者。

法新社報導，底特律老虎今天靠著伊巴尼茲（Andy Ibanez）第8局的3分打點二壘安打，一次清光壘上跑者，最後以5比2擊敗休士頓太空人隊。

老虎2014年以來就未進入季後賽，自2013年後也未贏得任何季後賽系列，這支近來崛起的隊伍今年淘汰過去7個賽季中，每年都打進美聯冠軍系列賽的太空人。

老虎的伊巴尼茲表示：「我們只需要相信…這是我們所缺的一件事。我們帶著信心進入這個系列，最終擊敗太空人這支偉大隊伍，現在我們繼續前進。」

雙方在第8局陷入平手僵局，伊巴尼茲在滿壘2出局時從太空人後援左投海德（Josh Hader）手中擊出左外野清壘二壘安打。

古巴籍的31歲好手伊巴尼茲透過翻譯說：「我認為這是我一生中最好的一次打擊…教練告訴我要做好面對左投的準備，這一刻終於來臨。」

老虎在美聯3戰2勝制的外卡系列賽連拿2場晉級，下一輪將於5日出戰克里夫蘭守護者。

皇家 老虎

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