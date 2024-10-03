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MLB／道奇季後賽首戰交給弗萊賀提 投手大谷確定不會上

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊今天公布季後賽先發輪值，弗萊賀提確定扛起第一戰。 路透
道奇隊今天公布季後賽先發輪值，弗萊賀提確定扛起第一戰。 路透

道奇隊今天公布季後賽先發輪值，弗萊賀提（Jack Flaherty）扛起國聯分區系列賽首戰，第2場交給日籍強投山本由伸，至於大谷翔平季後賽投球的畫面則確定看不到，總經理高姆斯（Brandon Gomes）說：「沒有這個計畫。」

國聯分區系列賽預計在台灣時間10月6日開打，高姆斯公布前兩戰先發後，對於第3、第4戰人選擇坦言尚未確定，但人選包含布勒（Walker Buehler）、納克（Landon Knack）。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）上個月提到大谷翔平季後賽登板時，曾說：「機會不是零。」但高姆斯天對此表示，大谷會持續投球復健，但目前還沒計畫讓他面對打者，更別說實戰，「我們預計不會讓他在季後賽投球。」

山本由伸第一年到美國就參與季後賽，更要扛起先發，不過他在日本時就有豐富大賽經驗，包含2022年在日本一幫助歐力士隊奪冠、東京奧運金牌，高姆斯也說：「我不認為山本會被大賽嚇到，真要說的話，他反而會感到興奮。」

大谷翔平 山本由伸 道奇

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