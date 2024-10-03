MLB／英雄命！惠特連兩天勝利打點 皇家橫掃金鶯將對決洋基

皇家隊游擊新星惠特（Bobby Witt Jr.）的球棒連兩天建功，今天成功以2：1擊敗金鶯隊，直落二晉級美聯分區系列賽，接著要對上勁敵洋基隊。

昨天惠特的關鍵安打，幫助皇家隊以1：0贏球，而今天又是惠特在6局上雙方1：1平手時，在2出局一、三壘有人時，敲出中間方向滾地球，靠腳程跑出內野安打，讓皇家隊取得關鍵超前分。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，小惠特是史上第3位在生涯前2場季後賽，都能夠於6局後敲出超前安的球員，前2人為2002年的葛勞斯（Troy Glaus）、1995年的馬丁利（Don Mattingly）。

皇家隊在1局上由麥西（Michael Massey）先敲出二壘打後，惠特滾地推進上三壘，帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）敲回第1分，不過5局下金鶯隊明星外野手穆林斯（Cedric Mullins）的陽春砲扳平，也為惠特鋪設舞台。

皇家隊去年吞下106敗，今年搖身一變成為季後賽隊伍，雖然例行賽86勝不如金鶯隊的91勝，但成功演出下剋上，晉級美聯系列賽後，第3、第4戰將由皇家當主隊，也是堪薩斯市繼2015年後再次舉辦季後賽。

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