MLB／伊巴尼茲神代打 老虎2戰橫掃太空人 暌違10年晉分區賽

老虎隊在一場混戰中，靠著伊巴尼茲（Andy Ibanez）一支3分打點超前安成功逆轉，在美聯外卡戰以5：2橫掃太空人隊晉級，暌違10年再次闖進分區系列賽，也終結太空人連7年打美聯分區系列賽的紀錄。

老虎隊今天在6局上靠著米道斯（Parker Meadows）的陽春砲先馳得點，不料7局下新秀喬布（Jackson Jobe）登板後，觸身球再加上2支安打形成滿壘，接著辛格頓（Jon Singleton）敲出的滾地球，一壘手傳往本壘但捕手沒接牢，讓太空人扳平，亞土維（Jose Altuve）敲出的界外飛球形成高飛犧牲打超前。

好在8局下1出局、一三壘有人時，老虎隊先靠暴投追平比數，隨後2出局又靠2次保送形成滿壘，伊巴尼茲的一支左外野深遠二壘打，清空壘包讓老虎要回領先。

辛區（A.J. Hinch）過去曾在太空人隊執教，如今率領老虎隊終結太空人王朝，辛區表示：「我曾說過，希望打造出讓這座城市驕傲的球隊，我認為底特律現在已經十分驕傲我們的成就，以及球隊展現的鬥志。」

伊巴尼茲成為隊史第一位在季後賽代打敲出超前安的球員，他說：「就算沒有人看好我們，沒有人認為我們在季後賽能有好表現，但我們不在乎，我們只是專注工作，讓成果自然展現。」

老虎隊成功「下剋上」後，接下來又要作客克里夫蘭，在5戰3勝的美聯分區系列賽對上美聯中區冠軍守護者隊，也是兩支球隊首次在季後賽相遇。

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