MLB／道奇季後賽登場前 墨裔傳奇左投瓦倫祖拉因病住院

美國職棒大聯盟奪冠熱門隊伍，洛杉磯道奇季後賽登場之前，墨西哥裔傳奇左投、現任球評的瓦倫祖拉因病住院，球迷為他祈福。

大谷翔平54轟59盜驚人成績的帶領下，道奇隊以98勝64敗的國聯西區龍頭之姿打進季後賽，美國時間5日將在國聯分區系列賽登場。

關注季後賽之前，球迷正為瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）祈福。瓦倫祖拉是道奇西語轉播的球評，但上週離開播報台，據報導他正住院治療。

道奇隊今天發布新聞稿，證實瓦倫祖拉住院的消息，稱瓦倫祖拉今年暫時退出播報台，以專注於身體健康，「他與家人真心感謝球迷的愛與支持，他目標在2025年重新回到播報台」。

瓦倫祖拉現年63歲，在1980年代、1990年代活躍於美國棒壇。這位來自墨西哥的左投手，1981年身披道奇戰袍，掀起一陣旋風，媒體為此發明的專有名詞「費南度熱」（Fernandomania）。

當年他以13勝7敗、防禦率2.48拿下國家聯盟新人王、代表聯盟最佳投手的賽揚獎，成為史上第一位同時囊括國聯新人王、賽揚獎的強投。

瓦倫祖拉效力道奇隊11年、6度入選明星賽，為道奇帶來廣大的墨西哥裔與拉丁裔球迷。道奇隊去年為他34號球衣舉行永久引退儀式。

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