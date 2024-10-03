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MLB／比賽時間40年來最短 場均觀眾創近7年新高

中央社／ 洛杉磯2日專電
美國職棒大聯盟加快比賽節奏引進投球時鐘第2年，今年例行賽平均2小時36分創下40年新低。 美聯社
美國職棒大聯盟加快比賽節奏引進投球時鐘第2年，今年例行賽平均2小時36分創下40年新低。 美聯社

美國職棒大聯盟加快比賽節奏第2年，今年例行賽平均2小時36分創下40年新低；平均每場觀眾人數2萬9361人創近7年新高。

例行賽結束，季後賽剛開打，大聯盟發布新聞稿指出，隨著投球時鐘等多項加快節奏的變革進入第2年，2024年觀眾進場人數、電視與串流平台收視率、球迷線上互動程度等多項指標都持續成長。

大聯盟2024年例行賽總觀眾人數為7134萬8366人次，比去年成長1%，創近7年來新高。加快比賽節奏的規定實施以來，大聯盟30支隊伍當中有24隊的主場觀眾人數成長。

全國電視轉播方面，在ESPN、FS1、FOX等頻道上都取得顯著成長，特別是年輕觀眾，各頻道的18歲到34歲族群均取得雙位數的成長。

大聯盟的官方串流平台MLB.TV今年創下145億分鐘的總觀看時數，比去年的127億分鐘成長14%。

美國以外的國際市場，大聯盟的轉播收視率成長18%，亞洲成長32%，拉丁美洲成長16%。

球迷在社群媒體上的互動程度也都有雙位數的成長，Instagram成長28%、X成長69%、臉書（Facebook）成長17%以及YouTube成長33%。

特別是在9月19日大谷翔平達成50轟50盜里程碑時，MLB在社群媒體X上面的單日互動量達9840萬次，創歷史新高。

MLB 大聯盟 大谷翔平

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