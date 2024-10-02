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MLB／教士主場觀眾創新高助威 塔提斯開轟：整座球場都瘋狂了
教士隊今天在外卡系列賽G1迎戰勇士隊，靠著金恩（Michael King）7局狂飆12K無失分，加上塔提斯（Fernando Tatis Jr.）和東岡凱爾（Kyle Higashioka）開轟，以4：0完封勇士，取得系列賽聽牌優勢。
今天教士沛可球場（Petco Park）湧入4萬7647名觀眾，打破紀錄。1局下塔提斯就轟出2分砲 ，他受訪時表示，「今天我們充滿能量，這些球迷太棒了，我只是幸運用球棒擊中球，然後我們就看到整座球場都陷入瘋狂了！」
金恩是大聯盟史上首位季後賽首次先發登板，投出12K、無保送且無失分的投手，他坦言有感受到觀眾壓力，「我想利用它，感受到觀眾的聲音，了解季後賽的重要性，一切都融入在我心中。」
金恩與搭檔捕手東岡凱爾因索托（Juan Soto）交易案來到教士，如今聯手幫助教士取勝，雖勇士已陷入劣勢，但東岡凱爾不掉以輕心，「永遠不能輕視任何對手，他們現在處於沒什麼可失去的狀態，當球隊沒什麼可失去時，會非常危險。」
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