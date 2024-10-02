MLB／期待大谷翔平二刀流復出日 貝茲：當天要變國定假日

道奇隊日本球星大谷翔平去年動刀，目前正進行投球訓練，預計下季重拾二刀流身分，隊友貝茲（Mookie Betts）期待大谷重返投手丘的日子快點到來，並說當天應該成為國定假日。

大谷去年9月接受右肘手術，本季專職指定打擊，同時也按計畫進行投球訓練，現在投球數持續增加，強度也逐漸提升，復健計畫順利進行中。

雖道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）曾說，大谷今年季後賽重返投手丘的機率不是零，但道奇總裁弗里曼（Andrew Friedman）明確表示大谷今年不會投球：「對我來說，這真的不是選項。」

大谷翔平(左)、貝茲(右)。 美聯社

先前貝茲接受訪問時，被問到大谷下季重拾二刀流後，對道奇來說有何正面或負面影響，貝茲直言：「負面影響？完全沒有，只有好處。他會以投手身份幫助球隊，並持續在打擊部分出色發揮，他將完全展現大谷翔平的能力。」

貝茲在自己主持的網路節目《On Base with Mookie Betts》提到，大谷重返二刀流當天應該要全國放假，「毫無疑問，全世界的人都會關注那場比賽。」

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