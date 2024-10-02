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MLB／洋基備戰季後賽 賈吉登投手丘秀「二刀流」架式十足

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊長賈吉備戰季後賽。 法新社
洋基隊長賈吉備戰季後賽。 法新社

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）本季繳出史詩級打擊數據，高機率拿下生涯第2座MVP，並幫助洋基奪美聯頭號種子。洋基今天訓練時，賈吉登上投手丘小試身手。

賈吉高中時期是棒、籃、美足三棲球員，擁有5成打擊率和0.65防禦率的超狂成績，今天他在投手丘試投一球，畫面被網友瘋傳。

賈吉投球。 截圖自影片畫面
賈吉投球。 截圖自影片畫面

紐約記者菲利浦斯（Gary Phillips）轉發賈吉投球影片並寫道，「賈吉登上投手丘？人們說10月要期待一些意想不到的事。」網友也開玩笑表示，「大谷是誰？」、「洋基確實需要終結者」、「比霍姆斯（Clay Holmes）更好的投手」。

過去外卡系列賽輪空的8支球隊中只有3隊晉級，其中一隊是2022年洋基。總教練布恩（Aaron Boone）受訪時說，「我們將利用休息時間，這肯定讓一些球員受益。不過我們也會保持精神專注，讓球員保持狀態，通過實戰練習和其他方式，在休息和保持狀態間找到平衡。」

洋基季後賽首輪的對手是金鶯或皇家隊，皇家今天贏球順利聽牌。洋基除第1天完全放假外，接下來連4天都有訓練，季後賽首戰預計推王牌柯爾（Gerrit Cole），第2戰左投洛登（Carlos Rodon），第3戰則交給火球男希爾（Luis Gil）或施密特（Clarke Schmidt）。

洋基 賈吉

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