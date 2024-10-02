MLB／連2季外卡賽輪空卻一輪遊 道奇出新招維持團隊氣氛

大聯盟2022年將季後賽球隊增加至12隊，道奇隊連2年外卡系列賽輪空，卻在首輪就被淘汰。今年道奇再度取得國聯頭號種子身分，這次他們出新招，期望結局有所不同。

道奇隊2022年進行模擬賽，但首輪就被教士以3：1淘汰。去年道奇開放上千名球迷觀看模擬賽，主持人還模擬正常比賽會發生的情境，上場打擊播放出場曲，結果最終仍被響尾蛇隊橫掃出局。

據大聯盟官網報導，道奇今年採取新策略，球隊仍進行模擬賽與實戰打擊練習，不同的地方是，老將羅哈斯（Miguel Rojas）、孟西（Max Muncy）和史密斯（Will Smith）舉辦觀戰派對，關注外卡系列賽賽況，維持團隊感情，他們認為這是過去2季沒有的。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也提到，「我們將在周二進行1次觀賽派對，把大家團結在一起。周三訓練後也會這樣做，就是以這種方式讓我們團隊維持凝聚力。」羅伯茲期待球員拿出例行賽最後一次面對教士的強度，「如果我們能做到這點，很有機會贏。」

事實上，不只道奇受外卡系列賽輪空影響，近2年8支獲得輪空的球隊，季後賽首輪只有3隊晉級，5隊遭到淘汰。輪空球隊場均3.63分；有打外卡系列賽的球隊場均4分。

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