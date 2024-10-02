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MLB／韋蘭德未進外卡賽名單 太空人教頭：他明白輪值很出色

聯合新聞網／ 綜合報導
韋蘭德沒有被放進太空人外卡系列賽球員名單。 美聯社
韋蘭德沒有被放進太空人外卡系列賽球員名單。 美聯社

41歲3屆塞揚得主韋蘭德（Justin Verlander）本季表現不理想，沒有被太空人隊放進美聯外卡系列賽球員名單中，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）稱讚韋蘭德有職業精神。

太空人外卡系列賽對手是韋蘭德老東家老虎隊，韋蘭德季後賽經驗豐富，生涯共先發37場，防禦率3.58。不過他本季17次登板，防禦率高達5.48，由於太空人先發輪值人手充足，不常擔任牛棚的韋蘭德沒被放進正式球員名單。

太空人把韋蘭德放進緊急支援名單（taxi squad），總教練艾斯帕達受訪時說，「這次談話很輕鬆，韋蘭德是職業選手，他明白我們先發輪值整季表現有多出色，他完全支持，會做對球隊最有利的事。」

今天太空人推出王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）先發，他主投4.1局失3分，吞下敗投，讓老虎取得聽牌優勢。第2戰老虎預計由布朗（Hunter Brown）登板，如果有第3戰可能是菊池雄星。

布朗談到即將在背水一戰登板的心情，「顯然我的教練對我有信心，這種情況相信我，讓我感覺很好。我一直期待這個機會，對此感到很興奮。」

太空人 韋蘭德

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