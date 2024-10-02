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MLB／有望首次季後賽對大谷翔平 達比修有：他會變更好

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
教士若淘汰勇士，下一輪將面對道奇，代表日籍投手達比修有屆時將與大谷翔平進行「夢幻對決」 美聯社
教士若淘汰勇士，下一輪將面對道奇，代表日籍投手達比修有屆時將與大谷翔平進行「夢幻對決」 美聯社

教士隊今天在國聯外卡系列賽搶下第一勝，若能順利晉級就將碰上道奇隊，日籍投手達比修有屆時將與大谷翔平進行「夢幻對決」，達比修有認為缺乏季後賽經驗對大谷不是問題：「他會變得更好。」

教士隊外卡系列賽的前3號先發，分別是金恩（Michael King）、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）以及希斯（Dylan Cease），達比修有與松井裕樹在牛棚待命，日媒「體育報知」預估，達比修有到分區系列賽有可能回到先發。

達比修有接受專欄作家青池奈津子專訪時透露，自己很期待與大谷翔平對決，「他曾說過『想要在9月有精彩表現』，過去在天使隊雖然很活躍但沒能進入季後賽，如今終於在道奇隊達成，我想他是最開心的人，我很期待在這個舞台與他對戰。」

雖然是大谷翔平第一次打季後賽，但達比修有說：「他在日本的時候有季後賽經驗，WBC的感覺跟季後賽也很像，看到他今年9月的活躍模樣，我想到了季後賽他不會有什麼不同，相反的，我認為他可能會更興奮、表現得更好。」

談到自己在2012年首次參加季後賽，達比修有表示，當時身邊都是偉大球員，自己則是「上去就投球了。」而他在美聯外卡戰先發6.2局7次三振、失3分，只不過遊騎兵隊1：5輸給金鶯隊，讓他吞下敗投，現在要再回憶，達比修有說：「我記不太清楚了。」

達比修有主動提及的反而是2017年世界大賽，當時他身穿道奇隊球衣，但在世界大賽2場合計僅出賽3.1局就丟掉9分（8責失），「要說印象最深，這個一直卡在我腦海中。」

雖然日後對手太空人隊被爆料利用電子設備作弊，但當下達比修有飽受道奇球迷批評，即使克制自己不看網路上的言論，但在路上也仍聽到球迷的奇特言論，「真的不太舒服。」

達比修有坦言，那個在世界大賽先發的經驗，是他難忘的苦澀回憶，「不僅對我自己，對家人也是如此，打棒球的人都不太記得好的地方對吧？所以我記得很清楚。」達比修有接下來有望再次回到道奇球場登板，就看能否改寫回憶。

大谷翔平 道奇 達比修有

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