MLB／教士聽牌要謝謝洋基！金恩7局12K神紀錄 東岡凱爾開轟

教士隊去年從洋基隊交易來的兩人都在季後賽建功，金恩（Michael King）今天先發7局無失分、猛飆12K，捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）也貢獻1支陽春砲，最終以4：0擊敗勇士隊，外聯外卡系列賽首戰搶得勝利。

去年休賽季洋基隊為了補進強打索托（Juan Soto），以5換2方式，將金恩、東岡凱爾瓦斯奎茲（Randy Vasquez）、布里托（Jhony Brito）、索普（Drew Thorpe）送到教士隊，換來索托及葛利桑（Trent Grisham）。

金恩今年轉戰教士隊後大變身，去年防禦率2.75雖然不錯，但戰績4勝8敗，今年卻是13勝9敗、防禦率2.95，單季173.2局、201次三振都寫生涯新高。

教士隊也將季後賽首戰交給金恩，他不負所託，首局雖被敲2支安打，但用三振抓下3個出局數，硬是凍結壘包，3局上也複製相同戲碼，有危機就是K功化解。

第5局開始，金恩更是投出9上9下，僅用89球就投完7局退場，被敲5支安打但飆出12次三振，沒有四壞保送，拿下生涯首勝，金恩成為史上第一位在季後賽首次先發就投出12K且沒有失分的投手，他前一次在季後賽登板是2020年在洋基隊後援2局。

塔提斯一局下的2分砲為教士先馳得點。 路透

教士隊友早早給予援護，1局下塔提斯（Fernando Tatis Jr.）就轟出一發2分砲，2局下東岡凱爾的高飛犧牲打擴大領先，並且在8局下敲出陽春砲，拉開到保險分差。

Tatis was made for these moments pic.twitter.com/kEFy5jlb4m — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年10月2日

同為索托交易案包裹中的東岡凱爾，今天為教士打回2分。 法新社

在3戰2勝的外卡系列賽中，教士隊再1勝就能晉級國聯分區系列賽，將對上道奇隊，而明天教士就要與勇士隊再次交手。

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