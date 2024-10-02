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MLB／皇家少主惠特外卡戰關鍵一擊 金鶯王牌8局失1分問天敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
皇家少主惠特的致勝一擊帶領球隊外卡首戰獲勝聽牌。 美聯社
皇家少主惠特的致勝一擊帶領球隊外卡首戰獲勝聽牌。 美聯社

金鶯隊塞揚王牌柏恩斯（Corbin Burnes）投出8局失1分的超好投，然而球隊在美聯外卡系列賽首戰以0：1遭到皇家隊完封，柏恩斯只能悲情「問天」吞下敗投。

皇家今天派出雷根斯（Cole Ragans）先發，他投出6局、被敲4安、8K無失分的演出，只不過因小腿抽筋退場，交棒給牛棚後，3任後援投手合計僅被敲出1支安打，聯手完封。

對於自己近乎完美的表現，雷根斯笑說：「腎上腺素有幫助啦，第1局我自認控制得不錯，但絕對有些腎上腺素幫忙，真的是滿吵的。」

柏恩斯8局只丟1分卻問天吞敗。 美聯社
柏恩斯8局只丟1分卻問天吞敗。 美聯社

柏恩斯表現同樣出色，然而被壓制5局的皇家打線，在6局上先由賈西亞（Maikel Garcia）保送後盜上二壘，2出局後靠滾地推進上三壘，游擊新星惠特（Bobby Witt Jr.）抓準卡特球攻擊，敲出滾地安打攻下巨大的1分。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，惠特成為自1920年打點開始被列入正式計算以來，季後賽史上1：0的比賽中第4年輕擊出打點的選手，惠特目前僅24歲又109天。

惠特帶領皇家贏球後很興奮。 美聯社
惠特帶領皇家贏球後很興奮。 美聯社

在金鶯隊主場今天共有4萬1506進場，全場一片橘海下扛住壓力敲出關鍵安打，惠特說：「我告訴自己『這是你想要的場景』，這就是你想要的舞台，這也是你成為棒球選手的原因，一切都是你夢寐以求。」

柏恩斯面對惠特前2打席都是用卡特球解決，但6局上不靈光了，伯恩斯說：「他揮棒的品質沒有很好，這還是一顆好的球路，他打得也沒有非常強勁，只是找洞穿出去。」伯尼斯認為關鍵還是前面那個保送，「保送影響了整場比賽。」

伯恩斯 惠特 皇家

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