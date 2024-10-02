MLB／大都會5分大局退釀酒人外卡賽聽牌 塞佛里諾：還不滿足
大都會隊昨天搶下外卡系列賽門票，今天首戰面對釀酒人隊展現強大火力，終場以8：4贏球，系列賽取德聽牌。
大都會推出塞佛里諾（Luis Severino）先發，他首局投得相當掙扎，面對8人次，總共失掉2分。不過大都會2局上立刻反攻，溫克（Jesse Winker）掃出帶有2分打點的三壘安打，馬堤（Starling Marte）再用高飛犧牲打，送回超前分。
4局下釀酒人單局3安攻下2分，取得4：3領先。5局上大都會又反攻，伊格列西亞斯（Jose Iglesias）擊出滾地球，用頭部撲壘方式上壘，幫助大都會追平。
隨後韋恩托斯（Mark Vientos）在滿壘打出帶有2分打點的超前安打，老將馬丁尼茲（J.D. Martinez）也在滿壘建功，敲安送回2分，單局狂攻5分，取得8：4領先。
塞佛里諾主投6局被敲8安，失4分（3分責失），牛棚接手後沒失分，大都會順利贏下比賽，塞佛里諾拿下勝投。大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz）系列賽開打前已連2天出賽，第一戰無法再上，好在塞佛里諾挺身投了6局減輕牛棚負擔，他受訪時表示，「我知道迪亞茲今天無法登板，所以能做任何事幫助牛棚，我都會去做。」
塞佛里諾期盼球隊能奪下總冠軍，「我們還不滿足，我們知道這支球隊的潛力，要戰到最後一刻，希望結局會在世界大賽。」
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