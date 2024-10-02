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MLB／老虎三冠王G1奪勝 史庫柏寫61年來大紀錄：我很喜歡

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
美聯投手三冠王史庫柏在外卡系列賽首戰投出6局無失分表現，壓制太空人隊！ 美聯社
美聯投手三冠王史庫柏在外卡系列賽首戰投出6局無失分表現，壓制太空人隊！ 美聯社

美聯投手三冠王史庫柏（Tarik Skubal）展現新任「虎王」氣魄，在美聯外卡系列賽首戰投出6局無失分表現，壓制太空人隊，幫助老虎隊以3：1搶下首勝，史庫柏說：「我很喜歡。」

在例行賽投出18勝4敗、防禦率2.39、228次三振的史庫柏，無疑是老虎隊季後賽首戰先發人選，而他在先發的6局中也僅被敲出4支安打，另有6次三振、1次四壞保送，生涯首次在季後賽登板就拿下勝投。

這一勝對老虎隊也很重要，在3戰2勝制的外卡系列賽中，搶下第1勝的球隊16次有14次成功晉級，而在客場取得第1勝的則是10次有8次晉級，其中有7次是2連戰橫掃，老虎隊明天預計推出霍頓（Tyler Holton）擔任假先發。

史庫柏首局僅用5顆球就解決太空人隊前3棒，第5局同樣5球收工，而亞土維（Jose Altuve）這2局都是打1球就出局，這展現史庫柏今天積極進攻好球帶，有73%的好球率，而前15球有14顆都是好球。

「他們很積極攻擊，想把球打到場內。」史庫柏說：「你必須狠起來把球丟到好球帶，取得優勢，球數如果落後，就會開始造成傷害，了解這點，而且持續執行，並不斷對他們追加壓力，就像他們對我做的一樣，這就是我的想法。」

2局下曾一度出現驚險局面，太空人隊狄亞茲（Yainer Diaz）擊出96哩的強襲球，打到史庫柏右手腕，他將球撿起傳往一壘抓到出局，但外界也擔心他因此受傷，不過結果證明，沒有太大影響。

老虎隊打線則是在2局上就提供3分支援，羅傑斯（Jake Rogers）、史威尼（Trey Sweeney）、維爾林（Matt Vierling）在2出局後的連續3支安打，各有1分打點；太空人隊唯一得分則是在9局下，狄亞茲在無人出局時的適時安打，只不過最後留下滿壘殘壘。

史庫柏成為繼2011年薛則（Max Scherzer）之後，第一位在季後賽初登板就投出6局無失分的球員，也成為自1963年考法克斯（Sandy Koufax）後，第一位在季後賽首戰奪勝的該年度三冠王。

史庫柏 老虎

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