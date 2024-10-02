MLB／美職季後賽開打 勇士壓線晉級

一場颶風造成美國職棒大聯盟表定賽季結束後的雙重賽；大都會及勇士隊昨天對戰兩場各取一勝，雙雙收下季後賽門票，十二支大聯盟晉級球隊出爐，今天起展開世界大賽冠軍之爭。

國聯外卡之爭最終形成三搶二。響尾蛇隊去年只拿八十四勝就打到國聯冠軍，今年多拿五勝卻遭到淘汰，敗因來自例行賽最後七場輸掉五場，這使得大都會、勇士只要各拿到一勝就能以八十九勝七十三敗逼平，而響尾蛇與兩隊的對戰都處於下風，因此遭到淘汰。

昨天大都會與勇士隊二連戰，首戰大都會在九局上靠林多兩分砲逆轉，以八比七贏球，先一步晉級；第二場由勇士以三比○過關，形成賽後兩隊互道恭喜的罕見場景。

響尾蛇昨日在主場練球兼看比賽，第二場從一開始為大都會加油，到勇士取得領先後，氣氛漸漸凝結。總教練羅夫洛坦言，這樣的結局令人深深受傷，「你無法預期賽季會是這樣的結局，你必須等待整天，才能確定自己的命運，我從沒有經歷過這樣的事情。」

勇士雖然晉級，但有隱憂。原訂昨天要扛起第二場先發的王牌投手、國聯三冠王塞爾，因背部痙攣無法先發，迫使勇士必須在四個小時內找出先發投手，最終由前一天投了一點二局的霍梅斯扛起此戰，繳出四點一局無失分好投。

勇士將在三戰兩勝制的外卡系列賽過招教士隊，塞爾能否回歸？總教練史尼克說：「我不這麼認為。」

四組外卡系列賽皆於今天開打，國聯另一組對戰為大都會對決釀酒人隊，美聯為太空人與老虎隊過招、皇家與金鶯隊交手。